Vinicius eguaglia un record di Ronaldo: è il miglior assist-man del Real in Champions League

Dopo l’ultima prestazione contro il Manchester City, Vinicius jr. ha scritto un capitolo storico nella storia del Real Madrid in Europa. Con l’assist fornito a Valverde nella vittoria dei Blancos (quello del gol del 2-0), il brasiliano ha eguagliato Cristiano Ronaldo come massimo assist-man del club in Champions League, con 31 passaggi vincenti. La differenza? Vini ci è riuscito in soli 79 incontri contro i 105 del portoghese.

Ma i numeri raccontano anche altro. Vinicius è diventato anche il secondo giocatore nella storia a realizzare almeno 10 gol/assist per cinque stagioni consecutive nella massima competizione europea, un’altra vetta che lo avvicina ulteriormente al suo idolo, come ha riconosciuto lo stesso giocatore dopo aver celebrato il nuovo record. Ora l’obiettivo è chiaro: puntare a diventare il giocatore con più assist nella storia della Champions League.