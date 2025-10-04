Bundesliga, il Bayern può allungare in vetta: finisce 1-1 tra Borussia Dortmund e Lipsia
Sono terminate le quattro partite di Bundesliga disputate nel pomeriggio. Vittoria per il Bayer Leverkusen, che batte 2-0 l'Union e si avvicina a Borussia Dortmund e Lipsia, che si annullano nello scontro diretto. Gode il Bayern: vincendo tra poco contro l'Eintracht, la squadra di Kompany si porterebbe già a +4 sui gialloneri secondi.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Hoffenheim - Colonia 0-1
Sabato 4 ottobre
Bayer Leverkusen - Union Berlino 2-0
Borussia Dortmund-Lipsia 1-1
Werder Brema - St. Pauli 1-0
Augusta - Wolfsburg 3-1
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 18:30
Domenica 5 ottobre
Stoccarda - Heidenheim ore 15:30
Amburgo - Magonza ore 17:30
Borussia Monchengladbach - Friburgo ore 19:30
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 15
Borussia Dortmund 14*
RB Lipsia 13*
Bayer Leverkusen 11*
Colonia 10*
Eintracht 9
Stoccarda 9
Friburgo 7
St. Pauli 7*
Hoffenheim 7*
Union Berlino 7*
Werder Brema 7*
Augusta 6*
Wolfsburg 5*
Amburgo 5
Magonza 4
Heidenheim 3
Borussia M'Gladbach 2
*una gara in più