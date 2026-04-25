"Se ci sarà da picchiare, picchieremo": San Lorenzo, il difensore Romaña avverte Neymar

"Se ci sarà da picchiare, picchieremo", con tanto di risata nel finale. Parola di Jhohan Romaña, difensore del San Lorenzo, a pochi giorni dalla terza giornata di gironi di Copa Sudamericana che vedrà contro il Santos di Neymar. L'incrocio nella competizione continentale - praticamente dalle sembianze di Europa League - è l'obiettivo in cui il "Boedo" vuole competere.

Eletto ancora una volta MVP della squadra argentina nella vittoria esterna sul Platense, Romana è il pilastro della difesa: "È l'impronta che ci caratterizza", spiega sorridendo ai microfoni di TNT Sports. Non a caso il River Plate ha provato a strapparlo al San Lorenzo nel mercato estivo. Sembra lento, ma compensa il fisico pesante con letture intelligenti e un timing perfetto negli interventi.

Il centrale di 27 anni ha elogiato anche l'allenatore Gustavo Álvarez, subentrato da 7 partite: "È un genio. Ci ha portato la tranquillità e la sicurezza di cui avevamo bisogno", ha spiegato Jhohan Romaña. Nonostante le turbolenze societarie e le imminenti elezioni nel club, il calcio sembra restare isolato in un'atmosfera positiva. Mentre il gigante colombiano, leader carismatico del San Lorenzo, promette battaglia: non lascerà un centimetro a Neymar. Santos che invece, dal canto suo, sarà obbligato a vincere se intende avere ancora voce in capitolo in Copa Sudamericana.