Luis Enrique cerca la rivincita col Newcastle: nel 2023 una delle sconfitte più sonore

Più di due anni fa, il PSG affrontava il Newcastle nella fase a gironi di Champions League: una trasferta da dimenticare, chiusa con una sconfitta pesante per 4-1, che segnò uno dei primi momenti davvero complicati dell’avventura di Luis Enrique a Parigi.

Il 3 ottobre 2023, l’allenatore spagnolo arrivava a Saint James’ Park sorridente, pronto a vivere il ritorno in Champions degli inglesi dopo vent’anni. Il gruppo, all’epoca composto anche da Milan e Dortmund, era definito da molti "gruppo della morte", e Luis Enrique puntava a partire bene nella competizione dopo un inizio di stagione altalenante in Ligue 1. Convinto della bontà del suo sistema, il tecnico optò per un audace 4-2-4 con Mbappé, Kolo Muani, Ramos e Dembélé in attacco, lasciando Barcola in panchina.

Il piano però naufragò immediatamente. La squadra parigina si perse tra possessi sterili e errori individuali, con Mbappé troppo isolato. Alla pausa, il PSG era sotto 2-0. Gli osservatori si aspettavano cambi e correzioni tattiche: Luis Enrique confermò invece il 4-2-4, apportando solo due sostituzioni speculari. Il risultato finale, 4-1, fu la più larga sconfitta europea dell’era QSI dopo la famosa "Remontada". In conferenza, il tecnico si assunse ogni responsabilità: "Io sono l’unico responsabile del risultato". Ma l’episodio segnò anche l’inizio di un rapporto teso con i media francesi, con critiche feroci sui suoi schemi e sulla gestione della squadra. Oggi tutto è cambiato: il PSG è campione in carica della Champions e punta a riconfermarsi, magari prendendosi una rivincita contro il Newcastle.