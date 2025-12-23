Liverpool, Slot annuncia i tempi di recupero di Isak e se la prende con van de Ven

Il Liverpool dovrà fare a meno di Alexander Isak per un periodo più lungo del previsto. L’attaccante svedese dei Reds resterà fermo “un paio di mesi” dopo la frattura al perone che lo ha costretto all’intervento chirurgico nella serata di ieri. A confermarlo è stato l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei prossimi impegni.

Il tecnico olandese non ha nascosto l’amarezza per l’episodio che ha portato all’infortunio del suo attaccante, puntando il dito contro il difensore del Tottenham Micky van de Ven: secondo Slot, si è trattato di “un’entrata spericolata”, giudicata pericolosa e fuori misura. Un intervento che ha privato i Reds di uno dei loro riferimenti offensivi in un momento delicato della stagione.

Sul fronte mercato, però, Slot ha preferito non sbilanciarsi. Alla domanda su un possibile ritorno sul mercato di gennaio per cercare un nuovo attaccante, l’allenatore ha scelto la linea della prudenza: “Al momento il mio primo e unico pensiero riguarda le prossime due partite, che giocheremo in casa. È il momento che i giocatori che abbiamo a disposizione facciano quello che hanno fatto tante volte: rimboccarsi le maniche e aiutarci a ottenere i risultati che vogliamo”.