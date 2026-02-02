Ufficiale Yaremchuk firma con il Lione: arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto

Roman Yaremchuk firma con il Lione, che ne ha annunciato l'approdo sul proprio sito ufficiale: "L’Olympique Lyonnais è lieto di annunciare l'acquisto dell'attaccante internazionale ucraino Roman Yaremchuk. Il calciatore arriva dall'Olympiakos con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2026, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nato a Lviv nel 1995, Yaremchuk vanta una carriera internazionale di prestigio iniziata nella Dinamo Kiev e consacrata in Belgio con il Gent, dove ha realizzato ben 61 reti in 152 presenze, prima di vestire le maglie di giganti europei come Benfica e Club Bruges.

L'attaccante approda a Lione dopo una stagione trionfale in Grecia, dove con l'Olympiakos ha centrato lo storico "triplete" nazionale vincendo Campionato, Coppa e Supercoppa. Con oltre 400 presenze da professionista e 65 caps con l'Ucraina — con cui è stato protagonista anche nelle recenti qualificazioni ai Mondiali 2026 — Yaremchuk rappresenta un innesto di assoluta affidabilità. Grazie ai suoi 191 cm d'altezza e a un bottino in carriera di 117 gol, il centravanti fornirà a Paulo Fonseca fisicità ed esperienza per affrontare al meglio la fase cruciale della stagione su tre fronti.

Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali, Yaremchuk ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Sono davvero felice di essere qui e di ritrovare Clinton Mata, mio ex compagno a Bruges. Conosco molto bene Paulo Fonseca e l'atmosfera del Groupama Stadium mi ha già impressionato ieri sera; non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi". Con questa operazione, l'OL blinda il proprio reparto avanzato con un profilo di caratura internazionale, pronto a dare il suo contributo immediato nella rincorsa agli obiettivi stagionali".