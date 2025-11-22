No al Barcellona, quanto rancore per Nico Williams: travolto dai fischi dell'intero Camp Nou

Una giornataccia per Nico Williams. Il caro amico di Lamine Yamal e compagno di squadra in Nazionale, oggi invece avversario diretto nel match con l'Athletic Bilbao al Camp Nou, ha dovuto fare i conti con gli effetti della telenovela di mercato chiusa con un "no" al Barcellona. Per la seconda volta, infatti, l’esterno spagnolo classe 2002 ha scelto di non firmare con il club blaugrana dopo settimane di contatti tra il suo agente e la dirigenza.

I tifosi del Barça non lo hanno perdonato. La curva dello Spotify Camp Nou non ha dimenticato e Nico Wililiams è stato fischiato dal primo all'ultimo minuto di gioco, fino a quando ha lasciato il campo al minuto 56 dopo una prestazione insufficiente. Ma l'ondata di dissenso è cominciata fin dal riscaldamento dell'Athletic Bilbao, quando i sostenitori blaugrana hanno trasmesso la loro rabbia nei confronti del calciatore, e la cosa è diventata ancora più evidente quando lo speaker ha annunciato le formazioni e il nome di Nico.

Bordata di fischi, anche durante il match. Ogni volta che toccava il pallone, la curva emetteva sempre lo stesso suono, scandito ed esteso nel tempo. C’è stato persino qualche coro ironico nei confronti del giocatore: "Nico resta, Nico resta…", le informazioni riportate da MARCA. E i canti ironici, con sfottò annessi, quando ha sbagliato una conclusione verso la porta. Sbeffeggiato anche al momento del rientro negli spogliatoi dopo il 4-0 subito oggi.

Evidente come il "flirt" con il Barcellona portato avanti dal 2024 alla scorsa estate da parte del 23enne e la scelta di restare a San Mamés, peraltro firmando un contratto "a vita" con l'Athletic, è stato un colpo durissimo per i tifosi catalani. E dalle parti del Camp Nou nessuno ha ignorato la questione.