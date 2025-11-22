Coppa di Portogallo, Rodrigo Mora splende: il Porto di Farioli agli ottavi. Passa lo Sporting

Vittoria tranquilla e indiscutibile per il Porto di Farioli: Sintrense demolito 3-0, con Borja Sainz, Deniz Gul e la gemma di casa Rodrigo Mora - autore del gol della serata: i dragoes conquistano un biglietto per gli ottavi di finale della Coppa del Portogallo (Taça de Portugal), eliminando gli avversari.

Non delude nemmeno lo Sporting, che accede agli ottavi dopo aver battuto il Marinhense per 3-0: doppietta di Trincão e Luis Suarez chiudono il conto per i Leoes. Il Famalicão ha vinto a Estoril per 2-1, trascinato dai sigilli di Van de Looi al 2' e di Bondo al 78'. Marqués ha ridato speranza ai canarinhos (86') ed è andato vicino al colpo di scena, ma ha fallito il centro nel momento decisivo.

Di seguito tutti i risultati dei sedicesimi del torneo di oggi e il programma di domani:

Sedicesimi Coppa di Portogallo

AFS - Academico Viseu 1-0 (d.c.d.r.)

FC Alpendorada - Casa Pia 0-3

Guimaraes - Mortagua 4-0

Covilha - Lusitano 0-2

1 Dezembro - Leiria 1-3

Estoril - Famalicao 1-2

Sporting Lisbona - Marinhense 3-0

Porto - Sintrense 3-0

*in neretto le qualificate agli ottavi

Le gare di domani

Lusitania - Torreense

Fafe - Arouca

Vila Mea - Leixoes

Farense - Silves FC

Santa Clara - Industria

Tondela - Caldas

Braga - Nacional