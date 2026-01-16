Zidane svela la ricetta del successo al Real Madrid: "Essere sempre a disposizione dei giocatori"

Zinedine Zidane, protagonista di due cicli leggendari sulla panchina del Real Madrid costellati di trofei, è tornato a parlare della sua esperienza al Santiago Bernabéu. Intervenuto sul canale YouTube di Hamidou Msaidie — storico collaboratore del suo staff tecnico a Madrid — l'allenatore francese ha svelato la sua ricetta per il successo: "Al Real Madrid eravamo a completa disposizione dei calciatori. Per me è proprio questo l'elemento che crea un gruppo forte: esserci per il giocatore. Se non comprendi questo aspetto, non puoi durare in questa professione. Noi siamo lì per sostenerli; devi dimostrare loro concretamente che sei al loro fianco".

L'ex tecnico ha aggiunto alcune considerazioni: "Affinché lo spogliatoio sposi le tue idee e ciò che vuoi implementare, è fondamentale che i giocatori abbiano stima di te. Se non c'è sintonia su tutto ciò che proponi, dagli allenamenti a ogni altra scelta, mancherà sempre qualcosa. Con noi, credo che si siano davvero divertiti a ogni livello.

Abbiamo infuso molta fiducia nel gruppo: venivano da un periodo complicato e avevano bisogno di ritrovare autostima, forma fisica, tutto. Abbiamo creato una struttura che permettesse loro di recuperare queste certezze. Quando un giocatore è competitivo, felice di allenarsi e di scendere in campo, vincere tre Champions League diventa una conseguenza naturale".