Manchester United, ci siamo quasi per Cunha. Amorim: "Spero di averlo entro giovedì"

Matheus Cunha torna a parlare e lo fa direttamente ai tifosi del Manchester United, ringraziandoli per il sostegno ricevuto nei giorni successivi al suo infortunio. L’attaccante brasiliano si è fermato la scorsa settimana dopo un duro colpo subito in allenamento, un problema che lo ha costretto a saltare la sfida contro l’Everton e che lo terrà fuori anche nella gara di domenica contro il Crystal Palace.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Cunha ha mostrato i progressi della sua riabilitazione condividendo una foto mentre pedala sulla cyclette. Il messaggio, ironico ma carico di gratitudine, è rivolto a tutti i tifosi che gli hanno scritto in queste ore di apprensione: “Grazie a tutti per i messaggi, non sono ancora impazzito. Battute a parte, grazie per la vostra preoccupazione e per tutto l’affetto”.

Un segnale positivo sul recupero dell’ex Wolverhampton arriva anche dalle parole del tecnico Rúben Amorim, che in conferenza stampa ha spiegato come Cunha possa rientrare già nella prossima sfida: “Spero di avere Matheus disponibile per la partita contro il West Ham di giovedì, non per questa”. L’obiettivo dello United è riavere presto il brasiliano, considerato un elemento importante nel nuovo progetto tecnico. Nel frattempo, Cunha continua a lavorare lontano dal campo, ma con la certezza di avere alle spalle il supporto della sua nuova tifoseria.