United, una vittoria ed entra nelle prime 6. Amorim glissa: "La classifica ora non conta"

Alle ore 13 è fissato il calcio d'inizio del match tra Crystal Palace e Manchester United, valido la 13esima giornata di Premier League, e Ruben Amorim stravolge la formazione titolare dei Red Devils dopo il ko casalingo in 11 contro 11 contro l'Everton la scorsa gara. "Abbiamo migliorato il modo in cui ci siamo allenati questa settimana", ha esordito nel pre-partita il tecnico portoghese ai microfoni della BBC Sport. "Nell’ultima partita abbiamo abbassato l’intensità e abbiamo cercato di recuperarla. Il Palace gioca con lo stesso sistema, sarà una partita uomo contro uomo. L’intensità è importante e dobbiamo migliorarci sotto questo aspetto".

Sulle sue due modifiche rispetto a lunedì, tra cui l'ex Lecce Dorgu out: "Dipende dal modo in cui ti alleni. Si sono allenati molto bene tutti, anche gli altri. Poi c’è l’aspetto tattico. Mason Mount è molto intelligente, ci dà più possesso palla. È intenso, può segnare gol, quindi è un giocatore in più vicino all’area".

Infine, a proposito della possibilità di entrare tra le prime sei in classifica di Premier League con una vittoria oggi (con un successo aggancerebbe l'Aston Villa): "È molto importante vincere, ma la cosa più importante è essere competitivi in ogni singolo minuto. La classifica adesso non conta, siamo ancora troppo lontani dalla fine".