Milan e Juve, cercano i 9 per tornare in alto

Milan e Juventus hanno un obiettivo comune: conquistare un posto nella prossima Champions League. Un traguardo fondamentale per il presente e, soprattutto, per costruire il futuro. Ma la strada è complicata, perché la concorrenza è agguerrita e, con ogni probabilità, soltanto una delle due potrebbe riuscire a centrare l'obiettivo. Il Milan, almeno oggi, è messo meglio: dopo undici giornate occupa il quarto posto, mentre la Juventus è costretta a inseguire.

C'è però un problema che accomuna le due grandi: il centravanti. Nessuna delle due ha trovato un vero punto di riferimento offensivo.

Il Milan ha investito 75 milioni su Ramos, ma i due gol realizzati finora rappresentano un bottino troppo modesto rispetto alle aspettative. Situazione simile in casa bianconera, dove i 50 milioni spesi per Kolo Muani non hanno prodotto i risultati sperati: appena una rete in undici partite. E tra lui, Woltemade e Milik il peso offensivo continua a essere insufficiente.

A gennaio, quindi, serve intervenire. Non necessariamente per acquistare un titolare inamovibile, ma per aggiungere qualità, gol e soluzioni a due attacchi che oggi faticano a incidere.

Per il Milan il nome giusto potrebbe essere Tresoldi. Servono circa 50-60 milioni, una cifra importante, ma quando è in gioco la qualificazione in Champions bisogna avere il coraggio di investire. È un attaccante rapido, capace di attaccare la profondità e con una buona confidenza con il gol. Potrebbe rappresentare un'alternativa a Ramos oppure giocare insieme a lui, aumentando sensibilmente il potenziale offensivo rossonero. Con un attacco di questo spessore, il Milan potrebbe persino alzare le proprie ambizioni e guardare anche alla lotta per il titolo.

La Juventus, invece, potrebbe puntare su Scamacca. Un'operazione in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere la soluzione ideale. All'Atalanta trova poco spazio e Spalletti potrebbe offrirgli un ruolo centrale. È un centravanti d'area, tecnico, dotato di un grande tiro e capace anche di partecipare alla manovra. Inoltre è italiano, un elemento che si inserirebbe perfettamente nel progetto di italianizzazione della squadra. In un 4-3-3, con gli esterni offensivi a disposizione della Juventus, potrebbe diventare il nove di riferimento, garantendo caratteristiche che oggi mancano.

Milan e Juventus hanno bisogno di gol per rientrare nella corsa Champions. Non è soltanto una questione tecnica, ma una necessità strategica: senza un centravanti capace di fare la differenza, costruire il futuro diventa più complicato. Tresoldi e Scamacca sono due scommesse diverse, ma potrebbero rappresentare le risposte giuste. La caccia al nove è aperta: per rossoneri e bianconeri, il mercato di gennaio può diventare decisivo.