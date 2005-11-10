Atalanta, un tifo presente e costruttivo (anche nelle critiche) per risollevarsi

“Essere atalantini, esserlo dentro soprattutto nei momenti di difficoltà”. Una frase che sembrerebbe quasi fatta, ridondante e risaputa, nella quale però la differenza sta in quando tale detto viene applicato. Il mondo Atalanta, soprattutto i suoi tifosi, ha vissuto nove anni in cui per la prima volta si è toccato il cielo con un dito, anni in cui nell’era del cosiddetto “DG” (dopo Gasperini) poteva sembrare impensabile ritornare anche solo parzialmente alle origini, vicende per le quali il malumore erano praticamente dietro l’angolo.

La “maglia sudata” come priorità

Gioco che non arriva, risultati poco soddisfacenti e contestazione a fine partita. Questa può essere la sintesi dell’ultima settimana vissuta dai tifosi dell’Atalanta sugli spalti, soprattutto in casa. Una situazione mal digerita dal pubblico perché, al netto delle aspettative (sicuramente alte) e di una vittoria che mancava da tanto tempo, a far scattare la contestazione è il fatto di vedere una squadra che nel complesso non rispecchiava il concetto della “maglia sudata sempre”: a rigor di questa logica si può anche perdere, ma non senza lottare. Nel mezzo ci sono stati anche i fischi nei confronti di certi giocatori durante una sostituzione, un fatto che a Bergamo non accadeva addirittura dal 2014 (contro il Verona, nei confronti di Livaja, ndr.).

Presenti, costruttivi e mai distruttivi

I tifosi dell’Atalanta avranno anche usato parole forti, ma sempre tendenti alla costruzione e alla compattezza dei tre fattori (società, giocatori e pubblico), nella convinzione che insieme si cade e insieme ci si rialza. Lo dimostrano gli striscioni affissi sia a Zingonia che fuori dallo stadio: “Pretendiamo grinta e responsabilità; c’è da rispettare un’intera Città” oppure “Insieme nelle vittorie e nelle difficoltà; fuori la voce e l’atalantinità”. Aspetti che toccano proprio tutti: non esentarsi dalle critiche così come non mancare di essere al fianco della squadra.

La “carica” dei 2.471 tifosi nerazzurri a Monza

Per Monza-Atalanta c’è stata la presenza di 2.471 tifosi orobici nel settore ospiti, con l’obiettivo di conquistare una vittoria in trasferta che mancava da tempo. La prestazione sarà stata a metà, però i tre punti sono arrivati, e l’esultanza di Krstovic sotto il settore bergamasco è il sintomo di quanto contino l’amore e il sostegno dei suoi tifosi. La stagione è ancora lunga e non mancheranno momenti difficili e critiche su un Sarri che dovrà giocarsi tutto dopo la pausa per le Nazionali, così come non mancherà la sua gente: ambiziosa nel voler rivivere “Notti Magiche”, ma sempre pronta a spingere quel carro quando c’è da rimboccarsi le maniche.