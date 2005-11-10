Nell'Ajax brilla la stella di Lucas Rosa, l'ex Juve che spera in un Thiago Motta-bis con l'Italia

All'indomani di Italia-Francia, il nuovo corso della Nazionale di Roberto Mancini apre un'ulteriore riflessione che va oltre il risultato del campo: dove finisce il confine dell'azzurro? La selezione italiana - proprio come fa da anni la francese - guarda sempre più anche a calciatori nati e cresciuti all'estero, purché in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti FIFA per essere convocati. Non conta insomma soltanto dove si è nati, ma anche il percorso e le origini familiari. In questo scenario, tra Alessandro Romano (nato in Svizzera) e Matteo Palma (nato in Germania), si inserisce pure Lucas Rosa, brasiliano di San Paolo con passaporto italiano che sta brillando con la maglia dell'Ajax e che potrebbe diventare un'interessante opportunità per il futuro azzurro.

Chi è Lucas Rosa. Spoiler: giocava nella Juve

Classe 2000, terzino destro capace di agire anche sulla corsia opposta, Rosa è arrivato ad Amsterdam nel febbraio 2025 dal Real Valladolid, dopo essersi formato tra Palmeiras e Juventus, dove ha militato nelle formazioni giovanili e nell'Under 23 (ben 35 presene tra 2019 e 2021). L'Ajax ha investito circa 3 milioni di euro su di lui, intuendone le potenzialità in prospettiva. Detto-fatto, perché oggi il jolly di fascia è cresciuto ulteriormente e le sue 15 prestazioni con 2 assist in stagione hanno attirato l'attenzione anche di Carlo Ancelotti, che lo starebbe monitorando per la Seleção.

Un altro italo-brasiliano sulle orme di Thiago Motta?

Ma per Rosa, avversario peraltro dell'Atalanta poche settimane fa in Conference League (2-0 a favore dei lancieri il risultato finale del match, con Rosa titolare), esiste anche una possibile strada italiana. Il passaporto azzurro arriva dalle origini della famiglia materna e il giocatore ha già raccontato di considerare seriamente un'eventuale chiamata della FIGC, pur indicando il Brasile come il suo più grande sogno. Una situazione che ricorda, almeno per le origini, quella di Thiago Motta, brasiliano naturalizzato italiano e diventato protagonista proprio con la maglia azzurra. Per Lucas, 26 anni, non ci sono ancora convocazioni ufficiali: prima servirà continuare a convincere con l'Ajax. Ma nel nuovo scenario della "Nazionale Internazionale" plasmata dal ct Mancini, anche il suo nome merita dunque attenzione.