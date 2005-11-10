Live TMW
Fiorentina, Brescianini: "Live TMW
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 23:01Serie A
autore Niccolò Righi
29.10.2026 23:01Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Al termine della gara contro l'Atalanta, il calciatore della Fiorentina Marco Brescianini interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Fonte: dal Franchi, Niccolò Righi
Articoli correlati
Fiorentina, Vanoli: "Manca mentalità difensiva ma dopo Genoa abbiamo fatto solo miglioramenti"
Atalanta, Bernasconi: "Dobbiamo fare di più. Difesa? Perdiamo pezzi ma non cerchiamo alibi"
Atalanta, Zappacosta: "Dovevamo reggere di più, abbiamo lasciato il pallino alla Fiorentina"
Vanoli: "Non dobbiamo prendere gol in questa maniera. Possiamo crescere ancora tanto"
Altre notizie Serie A
Oggi
23:30 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Manca mentalità difensiva ma dopo Genoa abbiamo fatto solo miglioramenti"
23:23 Serie A
Atalanta, De Ketelaere: "Non sono contento, se vogliamo fare un passo avanti bisogna vincere"
23:17 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Sarri: "Infortuni per problemi di preparazione? Mi scappa da ridere..."
23:11 Serie A
Sarri: "Per le difficoltà che abbiamo siamo vivi. La situazione infortuni è sempre più complicata"
23:07 Serie ATMW
TMWElezioni FIGC, dopo Galliani tocca a Malagò: il commissario ha 11 firme in A. C'è anche il Parma
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi