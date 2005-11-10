Si è conclusa la 9ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Simone Bernabei
Di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle della 9ª giornata di Serie A.
SASSUOLO-LAZIO 2-6 - Il tabellino
Marcatori: 2’ Taylor (L), 6’ Thorstvedt (S), 13’ Isaksen (L), 16’ Floriani Mussolini (L), 43’ S.Esposito (S), 45’+1 Zaccagni (L), 55’ e 65’ Noslin (L).
SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta-Car (37’ Walukiewicz), Doig; Lipani, Bakola (1’ st Sulemana); Berardi (18’ st Candé), Thorstvedt, Laurienté (25’ st Ghion); S.Esposito (18’ st Bowie). Allenatore: Aquilani.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (18’ st Lazzari), Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares (18’ st Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (1’ st Dele-Bashiru); Isaksen (18’ st Cancellieri), Noslin (36’ st Pinamonti), Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
Le pagelle di Sassuolo-Lazio 2-6.
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ROMA-CAGLIARI 4-2 - Il tabellino
Marcatori: 10' Nzola rig. (C), 15' Lulli (R), 21' Pisilli (R), 81' Maldini (C), 85' Mora (R), 87' Malen (R).
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini (37’ st Ghilardi), Ndicka, Koulierakis; Lulli (31’ st Rensch), Cristante, de Roon (11’ st Mora), Pisilli, Molina (1’ st Wesley); Soulé, Castro (11’ st Malen). Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Sugawara (46’ st Trepy), Romano, Deiola (31’ st Liteta), Obert; Adopo (46’ st Massolin), Fadera (31’ st Maldini); Nzola (18’ st Mendy). Allenatore: Pisacane.
Le pagelle di Roma-Cagliari 4-2
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TORINO-COMO 1-3 - Il tabellino
Marcatori: 24' Adams (T), 81' Jacobo Ramon (C), 87' Nico Paz (C), 90'+2 Baturina (C)
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (44’ st Oristanio), Vlasic, Bragança (44’ st Ilkhan), Fitz-Jim (10’ st Gineitis), Cacciamani (10’ st Patterson); Simeone (29’ st Kulenovic), Adams. Allenatore: Abate.
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle (25’ st Kaiki); Perrone (13’ st Addai, 33’ st Ricci), Milla (33’ st Smolcic); Da Cunha, Nico Paz, Caqueret (13’ st Baturina); Douvikas. Allenatore: Fabregas.
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MILAN-BOLOGNA 2-4 - Il tabellino
Marcatori: 8' Mbangula (B), 14' Cisse (M), 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (Bologna), 62' Mbangula (B), 86' Mbangula (B)
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (46' Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (58' Diawara); Hutchinson (58' Pulisic), Musah, Jashari, Bartesaghi (63' Camarda); Cisse; Goncalo Ramos (87' Comotto). Allenatore: Amorim.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian (59' Vitik), Casale (79' Helland), Theate (70' Heggem); Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane (59' Miranda); Bernardeschi (59' Cambiaghi), Mbangula; Odgaard. Allenatore: Palladino.
Le pagelle di Milan-Bologna 2-4
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PARMA-UDINESE 0-0 - Il tabellino
Marcatori: /
PARMA (3-5-2): Daffara; Carboni (60’ Valeri), Troilo, Drobnic; Delprato, Keita, Bernabe (74’ Fabbian), Sierro, Britschgi (86’ Almqvist); Toure (74’ Lontani), Romero (59’ Frigan). Allenatore: Gilardino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Bertola (63’ Vojvoda), Karlström (71’ Piotrowski), Chakvetadze (83’ Miller), Kamara (71’ Ebosse); Ekkelenkamp, Zaniolo (83’ Unai Gomez); Davis. Allenatore: Runjaic.
Le pagelle di Parma-Udinese 0-0
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VENEZIA-INTER 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 35' st aut. Moreno (I), 37' st aut. Halhal (I)
VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez (15' st Busio), Sohm, Helgason (23' st Basic), Mazzocchi (30' st Haps); Lauberbach (23' st Yeboah), Adams. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Provedel; Carlos Augusto, Bisseck (1' st Akanji), Bastoni; Diouf, Sucic (1' st Barella), A. Stankovic (1' st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco; Bonny (19' st Esposito), Thuram (41' st Spence). Allenatore: Chivu.
Le pagelle di Venezia-Inter 0-2
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GENOA-JUVENTUS 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 12' Ehizibue (G), 28' Baldanzi (G).
GENOA (4-4-1-1):Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Amorim (82' Wiafe), Frendrup, Baldanzi (70' Messias), Ellertson (41' Mitaj); Vitinha (70' Meichtry), Osmajic (82' Colombo). Allenatore: De Rossi.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti (46' Woltemade), Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz (77' Koopmeiners), Sarr (59' Boga), McKennie, Cambiaso (59' Cabal); Alajbegovic (46' Zhegrova); Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
Le pagelle di Genoa-Juventus 2-0
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MONZA-NAPOLI 1-4 - Il tabellino
Marcatori: 10’ Hojlund (N), 43’ Varela (M), 48’ Politano (N), 62’ Marin (N), 67’ De Bruyne (N).
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Bakoune, Lucchesi (71’ Antov), Goglichidze (46’ Carboni); Birindelli, Foe Ondoa (60’ Akinsanmiro), Colombo, Mangas; Robinson (69’ Zeballos), Ngonge (60’ Colpani); Varela. Allenatore: Juric.
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (46’ Marianucci), Marin, Olivera; Anguissa (64’ De Bruyne), Lobotka, McTominay; Politano (64’ Vergara), Hojlund (81’ Lucca), Lang. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).
Le pagelle di Monza-Napoli 1-4
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FROSINONE-LECCE 5-1 - Il tabellino
Marcatori: 25’ Cichella (F), 46’ rig. Calò (F), 59’ Raimondo (F), 72’, 94’ Birligea (F), 82’ Monteiro (L)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani (35’ st Fayed), Monterisi, Terzic; Cichella, Calò (32’ st El Azzouzi); Ghedjemis (25’ st Fini), Schmid (32’ st Hasa), Kvernadze; Raimondo (25’ st Birligea) A disp.: Desplanches, Pisseri, Bracaglia, Tchato, Amey, Akpoguma, Cittadini, Masini, Zerbin, Bobcek. Allenatore: Alvini.
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba (1’ st Fatah); Veiga, Ngom, Maleh (12’ st Gorter), Gallo; Gandelman (12’ st N’Dri), Monteiro (38’ st Kaba); Esteban (12’ st Stulic) A disp.: Borbei, Bleve, Jean, Dembelé, Scott, Fofana. Allenatore: Di Francesco.
Le pagelle di Frosinone-Lecce 5-1
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FIORENTINA-ATALANTA 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 41' De Ketelaere (A), 53' Njie (F), 61' João Mário (F), 74' Zalewski (A)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli (46' Oulaï), Brescianini; Mastantuono (90' Pedro Gonçalves), Pellegrino (90' Beto), Njie (69' Gnonto). Allenatore: Vanoli.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (4' Scalvini), Obric, Bernasconi; Ederson, Gaetano (57' Pasalic); Elmas (57' Rowe), De Ketelaere, Zalewski (84' Sulemana); Krstovic. Allenatore: Sarri.