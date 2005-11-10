Monza, Carboni vede il bicchiere mezzo pieno: "Siamo forti, raggiungeremo l'obiettivo"

Dopo la sconfitta in casa contro il Napoli, il difensore del Monza Andrea Carboni ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Il risultato è a doppia faccia. E' stato un bel primo tempo dove abbiamo messo in difficoltà parecchio il Napoli. Poi nel secondo abbiamo pagato i nostri errori individuali. Purtroppo in Serie A li paghi e in queste partite stiamo pagando più di altre squadre. Siamo consapevoli che siamo una grande squadre e possiamo puntare ad altro".

L'errore sull'1-2?

"Con le grandi squadre funziona così. Dispiace perché sul 2-1 dovevamo stare più dentro la partita. Ci siamo lasciati un po' andare, abbiamo aperto un po' troppi spazi. Il Napoli ha qualità, eravamo consapevoli fosse una grande squadra e purtroppo è finita con un risultato pesante".

Creato tanto ma segnato solo un gol.

"Non è la prima volta che ci capita. Da inizio campionato tante volte costruiamo tanto e poi al primo errore paghiamo. Questo ci sta mancando. Penso che girerà. Abbiamo 7 punti, la classifica non è così brutta. Giochiamo un calcio interessante, siamo fastidiosi per gli avversari. Questa squadra ha grandi giocatori, penso che raggiungeremo il nostro obiettivo".

Centesima partita a Monza. Cosa significa per te?

"Per me tanto. Sono qua che non ero un bambino ma quasi. Ora sono diventato padre, mi sono sposato. Sono successo tante cose nel mentre. La società, sia quella vecchia che quella nuova, mi ha dato tanta fiducia. A Monza sto tanto bene, speriamo di farne ancora tante altre".