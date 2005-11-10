Milan, Musah suona la carica in vista dell'Inter: "Vincere un derby è come vincere un trofeo"

All'indomani della sconfitta patita a San Siro contro il Bologna, il centrocampista del Milan Yunus Musah è intervenuto ai microfoni della CBS Sports e ha parlato del derby contro l'Inter, in programma sabato sera, 31 ottobre, alle 20:45.

Queste le parole dello statunitense: "È una partita diversa dalle altre, quando ti alleni per il derby è più speciale, non devi dire a nessuno dei compagni l'importanza della partita o che si deve concentrare per la partita, tutti sono concentrati, lavorano sodo perché è importantissimo per i nostri tifosi, per noi, è la partita che quando vinci è come se avessi vinto un trofeo. Sono molto concentrato per questa partita".

Musah è tornato anche sul ko contro il Bologna, escludendo però che il motivo sia da ricondurre all'imminente match contro l'Inter: "Penso che prima che arrivi la partita sappiamo tutti che il derby è vicino ma ci concentriamo sulle partite che abbiamo prima nel presenti, poi quando arriva la partita ci pensiamo. Chiaramente è importantissimo vincere e portare a casa i tre punti".