D'Agostino: "Nuovo Partenio indispensabile. Vogliamo dare all'Avellino un futuro"

Questa mattina in casa Avellino è andata in scena la conferenza stampa per il progetto del nuovo stadio Partenio-Lombardi. Un impianto che sarà UEFA 4 e conterrà 21mila posti come spiegato dal presidente biancoverde Angelo D’Agostino: “Per noi è un giorno importante, finalmente parliamo di cose concrete, di progetti e fattibilità dell’opera. Costruire una nuova casa per l’Avellino è stato uno dei nostri primi obiettivi, questa struttura potrà contribuire a renderci ancora più ambiziosi. Vogliamo che l’Avellino abbia garantito un futuro indipendentemente dal fatto che al comando ci sia la famiglia D’Agostino o qualcun altro. Vogliamo che questo stadio sia un punto di riferimento per città e provincia e possa rappresentare un valore aggiunto per l’Avellino calcio. - prosegue D’Agostino come riporta Tuttoavellino.it - Abbiamo progettato uno stadio UEFA 4, da 21.000 posti. Non ci saranno recinzioni né cancellate: sarà uno stadio innovativo, bello. Vogliamo dare qualcosa di importante alla provincia e alla città perché il Partenio è uno stadio costruito 50 anni fa e che è rimasto fermo a quel tempo mentre gli altri si sono adeguati”.

Spazio alle ‘polemiche politiche’ sulla realizzazione dello stadio

D’Agostino poi risponde alle domande ‘politiche’ dei giornalisti presenti visto che questo progetto vede coinvolte anche l’amministrazione cittadina e la regione Campania: “Lo stadio che vorremmo fare resterà completamente pubblico, non sarà privato. Noi siamo qui per presentare un progetto vero e per dare una mano per quello che dovrebbe essere un onere dell’amministrazione comunale. Non voglio fare polemiche politiche o di altro, ma lo stadio va rifatto, è fatiscente e complicato da usare. Quale può essere l'ambizione di un club che ambisce al salto di categoria se poi ha uno stadio vecchio o deve andare a giocare altrove? - prosegue ancora il numero uno - A noi interessa solo una cosa, costruire lo stadio. Poi se il Comune vuole farlo tutto con denaro pubblico, l'importante è che si faccia. Inoltre, tutto questo, porta una procedura lunga che parte oggi con la conferenza, per avere lo stadio finito tra 5 anni magari, se va tutto bene”.

Sul futuro della proprietà e i sogni di Serie A

Il presidente D’Agostino poi guarda al futuro spiegando di voler portare in Serie A il club a prescindere dallo stadio: “In passato ho detto che senza stadio sarei andato via, ma noi vogliamo ambire a qualcosa di importante come portare questo club fino alla massima serie ed è per questo che ci occupiamo anche dello stadio che sarà al Partenio perché il nostro tifo è molto legato all’impianto. In Serie A però non è detto che ci facciano giocare lì e non per una questione di capienza. L'architetto dice no, non credo sia fattibile, quindi bisogna andare altrove. - conclude D’Agostino - Abbiamo lavorato per 4 anni per questo progetto, è anche poco corretto da parte dell'Amministrazione dire di volar fare un nuovo progetto e buttare via 3-4 anni di lavoro. Questo è un problema che esiste, a cui tengo molto. Io più di dare l'anima, fare il massimo, il nostro lavoro fatto bene, non possiamo".