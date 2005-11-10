Dopo l'addio alla Folgore arriva quello al calcio: Sarr appende i guantoni al chiodo

Che non si trattasse di un semplice infortunio, come i tanti che nel corso della sua carriera lo avevano fermato e condizionato, lo si era capito al momento dell’addio – dopo solo tre gare – con la Folgore Caratese in Serie C. Il presidente del club lombardo Michele Criscitiello aveva infatti sottolineato che Mouhamadou Fallou Sarr si era dovuto fermare per problemi di salute seri, senza giustamente rivelare quali, sottolineando che il portiere doveva “occuparsi di cose molto più importanti del calcio” e che “la salute viene prima dello sport”.

Sarr annuncia il ritiro a 29 anni

A distanza di qualche giorno da quella rescissione il classe ‘97 ha annunciato il proprio ritiro dal calcio ponendo fine a una carriera iniziata in Senegal e poi proseguita, da giovanissimo, con il settore giovanile del Bologna per poi vederlo protagonista in giro per il nostro paese con le maglie di Carrarese, Fano, Prato, Ascoli e soprattutto Cremonese e Spezia in Serie B.

“Grazie per questi dieci anni meravigliosi. Per avermi dato la possibilità di realizzare un sogno che appartiene a milioni di bambini, nato in una strada del Senegal, che attraverso il lavoro e la disciplina mi ha portato più lontano di quanto potessi immaginare all’epoca. - è il messaggio con cui Sarr annuncia il ritiro sui social - Grazie soprattutto per le incredibili persone incontrate lungo il cammino: amici e fratelli che vanno ben oltre il campo da calcio. Non posso che essere profondamente grato. Oggi si chiude un capitolo bellissimo, ma non vedo l’ora di iniziare il prossimo”.

Un messaggio sotto il quale sono tanti i messaggi di sostegno, vicinanza e ringraziamento da parte dei colleghi con cui ha condiviso lo spogliatoio in questi anni oltre che di due società a cui è stato legato come Spezia (“Sei sempre stato un esempio. In bocca al lupo per il tuo futuro Fallou”) e Cremonese (“Grazie di tutto Fallou! Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro”).