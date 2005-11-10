L’Atalanta chiude il bilancio in positivo per l’undicesimo anno di fila: il capolavoro di Percassi

La gestione della famiglia Percassi si rivela ancora una volta una miniera. D'idee, fortune, e conti che tornano. Per l'undicesimo anno consecutivo il bilancio dell'Atalanta chiude in positivo e questo, considerata la dimensione da cui è partita la Dea, e quella in cui è arrivata, è un risultato straordinario. C’è molto di più, oltre alla squadra, nel lavoro di Luca Percassi: lo stadio, i lavori al centro sportivo, un nuovo progetto, un patrimonio netto da 270 milioni di euro e l'utile al 26.5% sono solo alcuni dei dati che meritano di essere evidenziati in una società che ha dimostrato anche nel mare mosso delle difficoltà in campionato di avere le idee chiare.

Il lavoro spalla a spalla tra la famiglia Percassi e la proprietà Pagliuca ha dato ancora nuovi frutti. L'ultima annata ha portato 325,4 milioni di ricavi, superando di poco meno di 5 il record dell'annata precedente. Diritti tv e partecipazione alla Champions sono stati chiaramente i punti cardine ma altrettanto le plusvalenze di 90 milioni sono un altro fiore all'occhiello nella gestione del club. 274,8 milioni di patrimonio netto e riduzione di passività correnti e non correnti oltre che debiti verso le banche aggiunge a un'aumentata liquidità, portano il saldo positivo per 31,6 milioni di euro.

Una gestione a dir poco virtuosa di una società che adesso ha alzato l'asticella coi rinnovi e col mercato, con le ambizioni di un nuovo corso che con dirigenza e allenatore ha deciso di prendere una nuova strada. Fatta della stessa voglia di non fermarsi, di crescere, di non adagiarsi, seguendo la filosofia del club negli ultimi anni.