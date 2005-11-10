La Serie A in vetta al mondo, De Siervo eletto presidente della World Leagues Association

Luigi De Siervo è il nuovo presidente della World Leagues Association (WLA), l'associazione che rappresenta 51 leghe calcistiche professionistiche di tutto il mondo. L'amministratore delegato della Lega Serie A è stato eletto nel corso della decima assemblea annuale dell'organizzazione, tenutasi a Praga, in Repubblica Ceca. Il mandato avrà una durata di quattro anni: De Siervo succede a Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, che resterà nell'organizzazione con il ruolo di vicepresidente insieme a Don Garber, commissioner della Major League Soccer statunitense.

De Siervo: “Gli interessi delle leghe siano pienamente riconosciuti”

“Sono onorato di essere stato eletto Presidente della World Leagues Association in un momento così importante. Negli ultimi dieci anni, la WLA è cresciuta costantemente, arrivando a riunire 51 leghe di tutti i continenti. Questo percorso testimonia l’importanza della cooperazione e della necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale.

Desidero ringraziare Richard Masters per la sua leadership e per il contributo dato all’Associazione. Guardando al futuro, sono determinato a costruire su queste solide fondamenta, rafforzando la cooperazione e assicurando che gli interessi delle leghe professionistiche siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio”.

Governance FIFA e sistema dei trasferimenti: le priorità della WLA

L'elezione di De Siervo arriva in una fase particolarmente delicata nei rapporti tra le leghe professionistiche e la FIFA. Nel corso dell'assemblea, alla quale hanno partecipato oltre 100 rappresentanti, la WLA ha ribadito la richiesta di essere coinvolta direttamente nel processo di revisione della governance della federazione internazionale. L'obiettivo è garantire alle competizioni nazionali un ruolo effettivo nelle decisioni che riguardano il futuro del calcio mondiale.

Tra le novità anche l'istituzione di un Comitato per il Dialogo Sociale, chiamato ad affrontare le questioni legate al nuovo sistema dei trasferimenti e a coordinare la partecipazione della WLA alla piattaforma globale promossa dalla FIFA. L'assemblea ha inoltre approvato l'ampliamento del Supervisory Board da 12 a 14 leghe, con l'ingresso della Super League greca e dell'Ekstraklasa polacca. Al centro dei lavori anche lo sviluppo del calcio femminile, le modifiche alle Regole del Gioco e le opportunità di collaborazione commerciale tra le leghe.