Lecce, N'Dri: "Sono cresciuto in questi due anni. Si tratta di fidarsi di Dio e di Gesù"

Konan N’Dri, ai canali ufficiali del club, parla così del proprio inizio di stagione e di quello del Lecce: "Penso sia un buon inizio per il Lecce. Stiamo molto bene, perché c'è un bel clima nella squadra. E' merito del duro lavoro, perché conosciamo le nostre prestazioni e conosciamo le qualità l'uno dell'altro. Le mettiamo al servizio della squadra per farla crescere".

Cosa ti chiede mister Di Francesco?

"Di credere in me stesso e dimostrare quello che so fare. Mettere le mie qualità al servizio della squadra, ed è quello che stiamo facendo".

E' diventato un elemento importante del Lecce?

"Non mi sento più importante degli altri giocatori, mi sento un giocatore normale. Sono pronto ad aiutare la famiglia con piacere e gioia, raccogliendo ciò che di buono è arrivato. Quest'anno, come in passato, l'allenatore dice sempre a tutti i giocatori in panchina che non giocatore dal primo minuto non significa che tu non sia bravo o pronto, devi essere più pronto quando sei in panchina perché ogni volta puoi cambiare la partita o una fase della stessa. E' stato proprio quello che è successo. Ero pronto come ha detto l'allenatore".

La crescita in questi due anni in giallorosso:

"Sono cresciuto come persona, come uomo. Innanzitutto per la città, come mi trattano le persone, staff, direttori e la società. Sono cresciuto prima come persona e poi come giocatore. E' stato merito del duro lavoro, prima di tutto quello individuale che il mister fa con tutti. Io metto tutto in campo e questo ha portato alla chiamata, per me è motivo di orgoglio. Il mio obiettivo è prima di tutto salvare il Lecce, restare in Serie A sarebbe la vittoria più grande. Per me, sarebbe il massimo aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Con la Nazionale, qualificarsi nell'AFCON sarebbe perfetto".

Le esultanze con il suo particolare parastinco

"Si tratta di fidarsi di Dio e di Gesù. E' lui che mi dà la forza. Volevo solo lodarlo, ringraziarlo e dargli la gloria ovunque".

La prossima sfida contro la Lazio

"E' una bella sfida. Per ottenere l'obiettivo della salvezza devi giocare contro la prima e l'ultima in classifica. Sarà una bella sfida. Dobbiamo lavorare sodo per arrivare pronti, e perché no, ottenere qualche punto sarebbe ottimo per il nostro percorso".