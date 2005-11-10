Torino, Belghali torna in Italia: dolori al ginocchio, l'Algeria annuncia il rientro
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
13.11.2026 14:52Serie A
Il club granata si appresta a riaccogliere Belghali: problemi al ginocchio con l'Algeria, il comunicato
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Rafik Belghali torna a Torino: l'esterno non proseguirà il proprio la nazionale algerina a causa di un problema al ginocchio. Il laterale granata è stato liberato dal ritiro e non prenderà parte alle due sfide contro il Togo, in calendario il 14 e il 17 novembre. A comunicarlo è stata la stessa federazione algerina attraverso il proprio account ufficiale su X.
Adesso il pensiero torna al Torino, dove si attendono aggiornamenti sulle condizioni del classe 2002. La speranza è che si tratti soltanto di un inconveniente momentaneo.
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