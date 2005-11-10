Arezzo, le condizioni di Chierico dopo l'incidente di Carrara: servirà pazienza
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:11Serie B
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13.11.2026 14:11Serie B
Il centrocampista sta recuperando dopo il violento impatto con il palo a Carrara: rientro previsto tra circa due settimane.
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Non è ancora alle spalle l'incidente rimediato da Luca Chierico durante la partita di Carrara. Il centrocampista dell'Arezzo sta facendo i conti con le conseguenze del violento impatto contro il palo della porta, che gli ha provocato una profonda ferita sotto il ginocchio, suturata con alcuni punti, e una forte contusione ossea.
Il recupero procede, ma per rivederlo tra i convocati serviranno ancora un paio di settimane. Lo riporta Amarantomagazine.
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