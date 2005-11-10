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Arezzo, le condizioni di Chierico dopo l'incidente di Carrara: servirà pazienza

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:11Serie B
13.11.2026 14:11Serie B
Fonti preferite
Il centrocampista sta recuperando dopo il violento impatto con il palo a Carrara: rientro previsto tra circa due settimane.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non è ancora alle spalle l'incidente rimediato da Luca Chierico durante la partita di Carrara. Il centrocampista dell'Arezzo sta facendo i conti con le conseguenze del violento impatto contro il palo della porta, che gli ha provocato una profonda ferita sotto il ginocchio, suturata con alcuni punti, e una forte contusione ossea.

Il recupero procede, ma per rivederlo tra i convocati serviranno ancora un paio di settimane. Lo riporta Amarantomagazine.

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