Pisa-Parma, le formazioni ufficiali: ancora Scuffet. Benedyczak-Ondrejka con Pellegrino
Tra poco in campo alla Cetilar Arena Pisa e Parma che si sfideranno in un match molto importante in chiave salvezza nel primo dei tre posticipi della quattordicesima giornata di Serie A. Alberto Gilardino e Carlos Cuesta hanno fatto le loro scelte ufficiali, con il tecnico dei toscani che conferma dal primo minuto Scuffet, visto che Semper non è ancora al top. Calabresi, Caracciolo e Canestrelli formeranno la linea difensiva dei nerazzurri, con Toure e Angori sulle corsie laterali. In mediana spazio a Piccinini, Aebischer e Marin, mentre in attacco confermatissima la coppia formata da Meister e Nzola.
Dall'altra parte Cuesta sceglie il 3-4-2-1, con Corvi tra i pali, Delprato, Estevez e Valenti in difesa, Britschgi, Bernabé, Keita e Valeri a centrocampo e Benedyczak e Ondrejka alle spalle di Pellegrino.
Le formazioni ufficiali.
PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
