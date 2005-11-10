Perché Gatti è stato convocato in extremis da Mancini. C'entra anche Bastoni

Federico Gatti è l'ultimo dei 33 calciatori convocati da Roberto Mancini per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio che andranno in scena rispettivamente giovedì 12 e domenica 15 novembre. La decisione di chiamare il centrale della Juventus è stata presa ieri sera, di fatto durante la sfida di campionato contro la Fiorentina. Col calciatore a pochi chilometri di Coverciano, il CT Roberto Mancini ha deciso di inserire in gruppo anche il centrale classe '98 che nella gara di ieri valida per l'undicesima giornata di Serie A è subentrato nei minuti finali. Ma come mai questa scelta?

Palma a prescindere da Mancini

Innanzitutto per il forfeit di Gianluca Mancini. Già sabato pomeriggio il CT ha depennato il centrale della Roma causa infortunio dalla lista e ha aggiunto al suo posto il classe 2008 Matteo Palma. Secondo quanto raccolto da TMW, la convocazione di quest'ultimo sarebbe però arrivata a prescindere dalle condizioni del centrale giallorosso: la FIGC aspettava solo che la FIFA completasse la pratica circa il suo trasferimento dalla Germania all'Italia per poi chiamarlo. Nato a Berlino, Palma ha infatti giocato nell'Under 17 tedesca e la Federazione dopo aver convinto il ragazzo a sposare la causa azzurra ha avviato le pratiche che sono state completate solo nel week-end.

Bastoni è diffidato

La convocazione di Palma insomma più che all'assenza di Mancini è legata alla voglia di blindare un ragazzo di belle speranze che può rappresentare il futuro della nostra Nazionale. Quella di Gatti invece, maturata oltre 24 più tardi, è conseguenza dell'assenza di Mancini, ma anche di considerazioni su una lista di diffidati in cui è presente Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro infatti in caso di cartellino giallo giovedì sera a San Siro sarebbe costretto - al pari di Donnarumma, Fagioli, Scamacca e Vergara - a saltare la successiva sfida di Bruxelles contro il Belgio. Ma se negli altri reparti Mancini è più che coperto, in difesa in aggiunta a Bastoni come centrali ci sono solo Scalvini, Ahanor, Palma e Ghilardi oltre a Calafiori (che però il CT vede più come terzino).

L'aggiunta di Gatti dà quindi a Mancini una possibilità in più: per la sfida contro la Francia nel caso in cui Bastoni fosse preservato per la sfida contro il Belgio, per quella contro i diavoli rossi dovesse Bastoni giocare giovedì sera a San Siro ed essere ammonito.