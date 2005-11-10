Aquilani non è più l'allenatore del Sassuolo. Mancini parla di Calò: le top news delle 18

Il dado è tratto in casa Sassuolo, la società neroverde ha deciso di esonerare Alberto Aquilani e ora la notizia è anche ufficiale. Si legge, nel comunicato ufficiale degli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro". Poche righe, a concludere un'avventura iniziato sotto tutti altri auspici".

Il comunicato del Fenerbahçe: "Totti nella dirigenza? Tutto falso"

Nessun futuro al Fenerbahçe per Francesco Totti, almeno secondo quanto comunicato ufficialmente dal club turco. Nelle ultime ore, il quotidiano Sözcü aveva rilanciato l'ipotesi di un ingresso dell'ex capitano della Roma nella dirigenza sportiva della società di Istanbul. Attraverso una nota ufficiale pubblicata lunedì 9 novembre, il club ha respinto categoricamente le indiscrezioni: "Le informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Sözcü con il titolo 'Lo spirito calcistico del Fenerbahçe', e successivamente riprese da altri media, secondo cui Francesco Totti sarebbe entrato a far parte della dirigenza sportiva del nostro club, sono completamente infondate". Una presa di posizione netta, accompagnata da un richiamo alla responsabilità degli organi d'informazione.

Mancini su Calò: "Non lo chiamo certo perché ce lo dice il suo procuratore"

"Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c'è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza. Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore". Il riferimento, appunto, è alle parole dell'agente del centrocampista rilasciate in esclusiva a TMW.