I numeri senza senso di Alphadjo Cisse al Milan. Da ora sempre titolare: Amorim se lo metta in testa

Alphajo Cisse è il capocannoniere del Milan. Dopo più di due mesi di stagione, quasi tre, tenendo contro di tutte le competizioni, nessuno ha segnato di più, con la maglia rossonera addosso, del giovane classe 2008, ma nonostante questo Ruben Amorim, tecnico del Diavolo, non considera ancora il neo azzurro convocato da Roberto Mancini per la prima volta per questa tornata di partite della Nazionale come un vero e proprio titolare. Ma per quanto tempo ancora?

I clamorosi numeri di Cisse in Serie A

Dopo aver iniziato la prima partita di questa Serie A dall'inizio, segnando subito all'esordio contro il Torino, e aver giocato da titolare anche alla seconda, già alla terza il tecnico portoghese lo fece iniziare dalla panchina, a Torino contro la Juventus. Risultato? Cisse subentrò nel secondo tempo se segnò il gol che stava per regalare tre punti al Milan. Titolare anche con la Lazio alla quarta giornata, poi l'inizio del periodo senza mai iniziare dal primo minuto. Dal 20 settembre al 25 ottobre, l'ex Catanzaro raccolse soltanto 17 minuti in quattro partite, prima di tornare titolare il 28 dello stesso mese contro il Bologna. Risultato? Doppietta a San Siro. Altra panchina nel derby e poi di nuovo titolare contro il Genoa. Risultato? Cisse in gol anche ieri a Marassi.

Protagonista anche in Europa League

Un gol ogni 81 minuti giocati in campionato, uno ogni 84' in Europa League. Nella seconda competizione europea per importanza, Alphajo Cisse è sempre partito dal primo minuto, in quelle che per Amorim sono delle vere e proprie rotazioni, con il classe 2008 che è stato protagonista nell'unica vittoria ottenuta dal Milan, con la tripletta segnata nello 0-4 al Salisburgo.

Insomma, i numeri sono tutti dalla parte di Cisse, tanto che, appunto, Roberto Mancini non ha potuto fare a meno di convocarlo per le due gare di Nations League contro Francia e Belgio. Amorim però deve mettersi in testa una cosa: questo giovanissimo talento ha tutte le carte in regola per essere un titolarissimo e deve diventarlo il prima possibile, per esserlo poi per tutto il resto della stagione.