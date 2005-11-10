Zidane sorprende: Kumbedi convocato dalla Serie B. L'ultimo era stato... Trezeguet

Una convocazione destinata a far discutere. Dopo il forfait di Pierre Kalulu, fermato da un problema muscolare, Zinedine Zidane ha deciso di promuovere in prima squadra Saël Kumbedi, terzino destro del Wolfsburg, retrocesso la scorsa stagione in Zweite Bundesliga.

Un precedente che risale a Trezeguet

La chiamata del 21enne rappresenta un evento piuttosto raro. Bisogna infatti tornare al 2007 per ritrovare un calciatore convocato dai Bleus mentre militava in una seconda divisione: allora toccò a David Trezeguet, rimasto alla Juventus dopo la retrocessione seguita allo scandalo Calciopoli (con lui anche la meteora Boumsong). Una situazione, però, molto diversa da quella di Kumbedi, ancora all'inizio del proprio percorso internazionale.

La scelta di Zidane è legata soprattutto alla carenza di alternative sulla fascia destra. Con Jules Koundé indisponibile e Malo Gusto già chiamato per sostituirlo, il commissario tecnico ha preferito puntare su un profilo giovane e offensivo piuttosto che affidarsi a giocatori più esperti ma considerati fuori dal progetto.

La nuova filosofia di Zidane

Le qualità di spinta dell'ex Le Havre e Lione sembra adattarsi perfettamente alle richieste del CT. "Il mister chiede ai terzini di essere molto offensivi", aveva spiegato Adrien Truffert, confermando l'identità di gioco voluta dall'ex tecnico del Real Madrid. Una scelta che riflette anche la linea tracciata da Zidane fin dal suo insediamento: "L'idea non è chiamare solo veterani o soltanto giovani. Voglio osservare tutti e mantenere libertà di scelta. La porta è aperta per chiunque", aveva dichiarato presentando la lista dei convocati.