Under 21, Baldini: "Ridotto lo scalino tra noi e Nazionale maggiore: Mancini può pescare"

Silvio Baldini, ct dell'Under 21, parla delle prossime amichevoli contro Francia e Belgio. La prima venerdì, a Laval, contro i transalpini, e quindi lunedì a Livorno contro il Belgio: "Le partite amichevoli, come dico sempre ai ragazzi, con la maglia della Nazionale non esistono, perché quando si gioca con la maglia azzurra si porta l'onore, l'orgoglio, la nostra patria, la nostra cultura, le nostre radici. Quindi non possiamo pensare di andare a giocare delle amichevoli, andiamo a rappresentare l'Italia e dobbiamo dare sempre il massimo, come fosse una partita ufficiale".

Baldini esprime tanta soddisfazione per l'atmosfera nello spogliatoio: "Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene: quando sono arrivati in ritiro ho visto molta euforia e voglia di stare insieme. Questo spirito la dice lunga sulla forza di questo gruppo".

Il gradino tra Under e Nazionale maggiore: “Tra Under 21 e Nazionale maggiore c’era un gradino abbastanza alto: sono felicissimo che si sia ridotto. Abbiamo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive. Oggi Mancini può prendere da noi chiunque in qualsiasi momento e sapendo che è pronto per la nazionale maggiore”.