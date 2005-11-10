Cissè centravanti, Seba Esposito a sinistra. Tutte le ultime da Coverciano sull'Italia

S'è concluso il primo allenamento a Coverciano della Nazionale di Roberto Mancini di preparazione alle prossime sfide di Nations League contro Francia (12 novembre) e Belgio (15 novembre). Sotto la pioggia, la squadra s'è inizialmente radunata attorno al commissario tecnico che ha abbozzato delle prime prove tattiche per poi dividere in due parti in gruppo: chi ieri è sceso in campo è rientrato in palestra, gli altri invece sono rimasti sul terreno di gioco per una partitella a campo ridotto dopo una prima parte di attivazione atletica. Ma che indicazioni tattiche sono emerse dalla seduta di oggi?

Tutti i dettagli dell'allenamento di oggi

Alphadjo Cissè alla sua prima convocazione è stato provato centravanti, insieme a Pio Esposito e a Scamacca. Sebastiano Esposito invece è stato subito proposto nella batteria di esterni alti a sinistra insieme a Koleosho e a Cambiaghi. E ancora: nell'idea del CT il ruolo di ala destra se lo contenderanno Vergara e Zaniolo con Liberali come terza scelta.

Nel 4-3-3 del CT dell'Italia i play in mezzo al campo sono Tonali e Ricci con Cassano che - nei giorni in cui resterà a Coverciano - agirà nello stesso ruolo. Gli interni di destra sono Barella, Frattesi e Pisilli, a sinistra sono stati provati Fagioli, Doumbia e Romano. E poi la batteria di difensori: Palestra e Kayode i terzini destri, a sinistra Calafiori, Ahanor e Dimarco. Palma, Scalvini Ghilardi, Gatti e Bastoni i centrali.

L'allenamento di oggi in cui è emersa in maniera chiara la volontà del CT di proseguire con la difesa a quattro s'è concluso con tre giocatori che hanno provato le conclusioni dalla distanza per più di un quarto d'ora: si tratta di Liberali, Pisilli e Scamacca che hanno a più riprese messo alla prova i guantoni di Carnsesecchi.

La lista dei convocati di Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).