Lautare Martinez è pronto a riprendersi l'Inter. Dopo l'infortunio accusato contro il Club Brugge che lo ha costretto a saltare 7 partite fra campionato e Champions League, il capitano nerazzurro ha smaltito il problema muscolare, è tornato a lavorare in gruppo e sarà convocato per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di domenica sera.

Senza il Toro l'Inter ha fatto 6 su 7

Strano a dirsi, visto il peso specifico del Toro all'interno dell'economia sportiva della squadra di Cristian Chivu. Ma nelle 7 partite che l'Inter ha giocato senza il suo riferimento, sono arrivate 6 vittorie e un'unica sconfitta, quella nel derby contro il Milan che però è partita a sé a prescindere. Poi solo successi: i due in Champions League contro Shakhtar e Feyenoord, le quattro in campionato con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como.

Una striscia non scontata e per questo ancora più importante.

In carriera Lautaro si è fermato già alcune volte per problemi muscolari, giusto quindi usare cautela. Perché la speranza del calcio italiano, mica solo dei tifosi dell'Inter, è che la squadra di Chivu possa andare lontano in Europa, allungando così la propria stagione a livello di partite giocate. E lì, nel momento caldo, ci sarà bisogno eccome del miglior LautaroMartinez. In tutto questo c'è poi da considerare lo straordinario stato di forma di Pio Esposito ed il recupero senza pensieri di Thuram dall'affaticamento muscolare dei giorni scorsi. E poi c'è Bonny che scalpita e chiede spazio. Insomma, con l'Atalanta è probabile che Chivu non chieda subito gli straordinari al suo capitano. Perché là davanti le alternative non mancano e perché la sua Inter ha fatto vedere di saper vincere anche senza l'argentino.