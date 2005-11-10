Non solo Serie C. A margine dell'evento Serie C Next Stop, promosso da Sky, il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola, anche coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha fatto il punto anche sulla Nazionale.

"Al di là dell’ultima partita - ha detto -, che è stata dolorosa, si intravede qualcosa, buone prestazioni, giovani interessanti che possono crescere in questo contesto: c’è però anche la presa di coscienza che ci sono realtà che qualitativamente sono più avanti di noi. Siamo competitivi, sì, ma c’è da lavorare ancora tanto, per produrre calciatori che si distinguano in maniera importante. La differenza con il Belgio, del resto, è stata su due o tre giocatori, niente di più, ma le differenze qualitative ci hanno penalizzato molto".

E non manca un appunto sulle elezioni del 14 dicembre: "Senza entrare troppo nel merito, che non è questo il mio compito, devo ringraziare Malagò che ha avuto fiducia in quello che stiamo facendo in C e mi ha dato un incarico importante per quel che riguarda la ristrutturazione del settore giovanile azzurro, ma son felice di vedere che anche Galliani ha notato il lavoro che stiamo facendo come Lega Pro. Vuol dire che c’è unità di intenti. Io porto avanti questi progetti, affinché si possa crescere".