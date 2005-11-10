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Juventus, tornati a Torino Cabal, Lucumi e McKennie: per loro domani primo allenamentoTMW
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Simone Lorini
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Oggi alle 14:00Serie A
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19.11.2026 14:00Serie A
Giornata di oggi dedicata al viaggio e al recupero: il primo allenamento alla Continassa è fissato per domani
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Ultime dalla Continassa in vista della ripresa della Serie A: oggi lavoro individuale per i calciatori della Juventus che sono rientrati dalle rispettive Nazionali e per chi sta recuperando da un infortunio. Giorno libero per coloro che avevano già ripreso gli allenamenti a inizio settimana.
Tornati alla base i tre americani
Sono rientrati a Torino anche Cabal, Lucumi e McKennie ma saranno "operativi" solo da domani dopo i rispettivi impegni con le maglie di Colombia e USA. Per i bianconeri la ripresa del campionato è fissata domenica a pranzo, quando a Torino arriverà il Venezia.
Fonte: da Torino, Camillo Demichelis
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