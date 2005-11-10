Ultime dalla Continassa in vista della ripresa della Serie A: oggi lavoro individuale per i calciatori della Juventus che sono rientrati dalle rispettive Nazionali e per chi sta recuperando da un infortunio. Giorno libero per coloro che avevano già ripreso gli allenamenti a inizio settimana.

Tornati alla base i tre americani

Sono rientrati a Torino anche Cabal, Lucumi e McKennie ma saranno "operativi" solo da domani dopo i rispettivi impegni con le maglie di Colombia e USA. Per i bianconeri la ripresa del campionato è fissata domenica a pranzo, quando a Torino arriverà il Venezia.