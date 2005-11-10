14.00 - Ignazio Abate presenta Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A in programma sabato alle 20.45 al Maradona. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.15.

Ore 14.20 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Quanto è servita la sosta? Chi recupera?

"Tanto, abbiamo recuperato acciaccati e mettere benzina nelle gambe. Avevamo tanti nazionali, li abbiamo gestiti. Avremo settimane piene per mettere benzina anche a loro"

In carriera ha avuto Allegri...

"Ho un rapporto speciale, ci lega uno scudetto: io ero giovane, mi fece migliorare nel nuovo ruolo. Mi porto dietro tanti insegnamenti, è un tecnico di alto livello e fortissimo nelle letture delle gare. Per noi sarà difficile, il Napoli non ha i punti che meriterebbe. Sarà uno stadio infuocato, serve personalità"

Petrachi chiede coraggio...

"Non penso sia questione di coraggio, o ce l'hai o non ce l'hai e noi abbiamo dimostrato di averlo. Abbiamo tanti aspetti da migliorare, il direttore si riferiva a migliorare nella continuità nei 90 minuti. Vede la squadra tutti i giorni e conosce i battiti dello spogliatoio"

Come stanno Belghali e Vlasic?

"Li abbiamo gestiti, vedremo domani"

Su cosa avete lavorato con pochi giocatori viste le tante chiamate in Nazionale? Bisogna cambiare il format delle pause?

"Non ci penso, non sono nessuno per dare giudizi. Bisogna adattarsi senza trovare alibi, noi avevamo tanti nazionali ma non è alibi. Ho passato comunque i concetti che voglio vedere al Maradona"

Con Mandragora migliora la fase offensiva?

"Non è un giocatore a cambiare la fase offensiva, è questione di squadra. Anche in fase difensiva gli attaccanti sono i primi difensori, noi possiamo fare di più. Ci abbiamo lavorato tanto, speriamo di vedere i frutti"

Casadei ha parlato di vedersi mezzala...

"Giochiamo a tre, le mezze sono incluse: se giocherà, lo farà nel suo ruolo naturale"

Il finale della gara con il Como ha pesato?

"Venivamo da tre vittorie ed eravamo sulle ali dell'entusiasmo...A Frosinone abbiamo fatto un gran primo tempo, poi siamo calati ed è successo anche con il Lecce. Siamo consapevoli del percorso e di dover migliorare, ma anche che non siamo gli stessi di due mesi fa. In un percorso di crescita non c'è una linea sempre retta, è nei momenti di difficoltà che devi tenere la barra dritta. La squadra me lo sta dimostrando, sono tranquillo perché lavorano tutti i giorni. C'è da migliorare, serve rabbia nel voler migliorarsi e i risultati arriveranno"

Come mai Allegri sta trovando così tante difficoltà a Napoli? Ed è stato lui a farle capire che avrebbe potuto diventare allenatore?

"Non giudico una situazione di un'altra squadra, ho già difficoltà a pensare alla mia di situazione...(ride, ndr). Con Allegri ero molto giovane, avevo debuttato da terzino con Leonardo. I primi mesi non mi vedeva terzino ma centrocampista, poi verso fine settembre in un Milan-Real mi mise terzino e da lì iniziò la mia carriera. Nell'ultimo anno di carriera pensavo a un ruolo dirigenziale, mi scattò la scintilla quando feci il corso da allenatore"

Con Allegri ha parlato in questi mesi e in questi anni?

"Lo incontro spesso, a Milano abitiamo nello stesso palazzo. E capita che scambiamo quattro chiacchiere"

Fortini e Pellegri come stanno?

"Pellegri ha trovato finalmente continuità, è a disposizione e sono contento perché conoscete il suo passato e ha sofferto molto. Mi auguro possa togliersi soddisfazioni e che la ruota giri a suo favore. Fortini è recuperato, ma indietro di condizione e sta spingendo tanto"

Ha adottato misure preventive per l'uscita di Gta?

"Permessi speciali non sono concessi. Mettiamo allenamento al mattino presto, se qualcuno arriva con le occhiaie me ne accorgo...(ride, ndr). Io che gioco alla play? Assolutamente no"

Cosa possono dare Gineitis e Casadei?

"Bisogna capire come immaginiamo la partita, possiamo adattare le qualità dall'inizio o a gara in corso. Sono opzioni importanti"

Prima del Lecce parlò di un Toro arrembante, ma non si è visto. Ora il Napoli, poi un ciclo difficile: che garanzie può dare sulla maturità della squadra?

"Con il Lecce abbiamo fatto una partita forse scarica dal punto di vista emotivo, ma le gare vanno lette: loro difendevano con blocco medio basso, abbiamo avuto coraggio nel cercare di tirarli fuori. Il muro andava buttato giù, volevamo vincere la partita: al di là di tutto, bisogna metterci energie per scardinare un blocco basso. Calendario? Siamo fuori tema, non possiamo pensare che sia tutto complicato e portarci negatività addosso. Pensiamo al Napoli che ha voglia di rivalsa, ma noi abbiamo bisogno di una gara equilibrata ma spavalda. Voglio un passo in avanti nella personalità e nella convinzione di poter fare punti"

Che soddisfazione sarebbe fare punti contro un maestro come Allegri? Anche Cairo ha parlato di un Toro che deve migliorare...

"Non ci penso a dare un dispiacere a un mio ex allenatore. Mi auguro che i miei ragazzi riescano a togliersi una soddisfazione prendendo punti in uno stadio infuocato e perché ci darebbe ancora più convinzione, anche se mi baso sulla quotidianità e vedo le loro qualità ogni giorno"

Napoli è un ambiente caro a lei...

"E' stata la mia prima esperienza da professionista, ero minorenne. Ho bei ricordi di Napoli, ma speriamo di toglierci una bella soddisfazione"

Ore 14.38 - Termina la conferenza stampa di Abate