Atalanta, Zappacosta: "Dovevamo reggere di più, abbiamo lasciato il pallino alla Fiorentina"
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Marta Bonfiglio
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ieri alle 23:31Serie A
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29.10.2026 23:31Serie A
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Davide Zappacosta, difensore dell'Atalanta, ha parlato a DAZN dopo il 2-2 in casa della Fiorentina. Le sue parole: "Siamo dispiaciuti. Come domenica scorsa abbiamo lasciato il pallino del gioco all'avversario. Dovevamo reggere di più".
Sulla fascia stavi per fare una giocata clamorosa nel primo tempo.
"Ho perso quel secondo in più per metterla dentro".
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