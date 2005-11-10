Atalanta, De Ketelaere: "Non sono contento, se vogliamo fare un passo avanti bisogna vincere"
autore
Marta Bonfiglio
Marta Bonfiglio
Oggi alle 23:23Serie A
autore Marta Bonfiglio
29.10.2026 23:23Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a DAZN dopo il 2-2 in casa della Fiorentina. Le sue parole: "Se vogliamo fare un passo in avanti dobbiamo vincere queste partite, non sono contento".
Con questo modulo hai trovato il gol.
"Bene, ho libertà. Devo continuare così e dobbiamo alzare tutti il livello".
Aver ritrovato la rete cosa rappresenta?
"Provo sempre a dare il mio. Il gol mi dà fiducia".
Altre notizie Serie A
Oggi
23:30 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Manca mentalità difensiva ma dopo Genoa abbiamo fatto solo miglioramenti"
23:23 Serie A
Atalanta, De Ketelaere: "Non sono contento, se vogliamo fare un passo avanti bisogna vincere"
23:17 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Sarri: "Infortuni per problemi di preparazione? Mi scappa da ridere..."
23:11 Serie A
Sarri: "Per le difficoltà che abbiamo siamo vivi. La situazione infortuni è sempre più complicata"
23:07 Serie ATMW
TMWElezioni FIGC, dopo Galliani tocca a Malagò: il commissario ha 11 firme in A. C'è anche il Parma
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi