Vanoli: "Non dobbiamo prendere gol in questa maniera. Possiamo crescere ancora tanto"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta. Le sue parole: "Il rimpianto è non aver vinto una partita che abbiamo fatto bene. Abbiamo questi blackout che stiamo pagando a caro prezzo. Non dobbiamo prendere gol in questa maniera. Poi siamo rientrati bene ma bisogna essere mentalmente più cattivi a difendere".

Oggi avete giocato bene, siete giovani e vivete tanto di emozioni dentro la partita. Stasera la scelta di Joao Mario ha pagato.

"Dal secondo tempo di Genova in poi abbiamo sempre messo qualcosa di importante. Siamo una squadra che deve imparare anche a difendere, questo ci manca. Non possiamo regalare due gol in questa maniera".

La difficoltà nel trovare l'equilibrio dipende anche dal convincere i giocatori di talento a fare il sacrificio?

"Ogni partita metti un tassello, è come un puzzle. C'è tanto da lavorare. Siamo talentuosi e lo si è sempre visto ma il calcio italiano vuole che si difendi tutti insieme. Il primo gol Ndour non segue De Ketelaere, sul secondo siamo stati lenti. Ci mancano astuzie, furbizie come è successo con l'Inter che al 90esimo l'abbiamo buttata via. Questi ragazzi devono continuare così. Possiamo crescere continuando a fare quello che abbiamo fatto stasera".

Togliere Fagioli al primo tempo è stato un cambio tattico?

"Sì".

Come stanno Beto e Goncalves?

"Bene".