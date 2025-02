Ufficiale Juventus Women, dopo Rosucci rinnova anche Cascarino: contratto fino al 2027

vedi letture

Estelle Cascarino, difensore centrale della Juventus Women, ha rinnovato il suo contratto con le bianconere fino al 2027. Di seguito il comunicato della Juventus:

Dopo quello di Martina Rosucci, è ufficiale un altro rinnovo di contratto per la Juventus Women: Estelle Cascarino, infatti, prolunga il suo legame con il nostro Club per la prima volta da quando è arrivata dal Paris Saint-Germain nell'estate del 2023. La calciatrice francese sarà bianconera fino al 30 giugno 2027.

Si tratta di un rinnovo di contratto speciale, ma non soltanto – come già detto – in quanto primo. È speciale perchè arriva in un momento particolare della sua carriera, in quanto Estelle sta affrontando con grande determinazione il suo percorso di recupero dopo l'infortunio rimediato in Nazionale a inizio dicembre 2024. Uno stimolo in più per lei, un segnale forte da parte della Società: un attestato di stima nei suoi confronti in quanto Cascarino questo prolungamento di contratto lo ha conquistato sul campo.

Di ruolo difensore, da quando è arrivata alla Juventus, nell'agosto del 2023, ha da subito fornito il suo contributo in termini di personalità, ma anche a livello tecnico. La sua crescita, tra la scorsa stagione e quella in corso, è stata esponenziale: Estelle, prima dell'infortunio, ha saputo sfruttare nel migliore dei modi la sua esperienza maturata nel corso delle sue avventure in patria, con l'OL prima e il PSG poi, e in Inghilterra, con il Manchester United, e partita dopo partita è diventata un punto di riferimento per le sue compagne più giovani.

Quindici le sue presenze in stagione prima dello stop forzato – a cui si sommano le ventisette della passata annata tenendo in considerazione tutte le competizioni –, di cui nove in campionato e sei in UEFA Women's Champions League.

Siamo sicuri che questo rinnovo di contratto sarà uno stimolo in più per lei per continuare a lavorare duramente in vista della futura ripresa dell'attività agonistica.

Complimenti per il tuo rinnovo, Estelle!

Ti aspettiamo in campo, più forte di prima!