L'Arsenal allunga con due autogol, Saka: "Sì, oggi siamo stati fortunati: partita frustrante"

L'Arsenal torna a vincere in Premier League dopo due partite e lo fa in una partita decisamente rocambolesca. Doppio autugol a lanciare i Gunners, che trovano i tre punti al 94' dopo il momentaneo pareggio del Wolverhampton al 90' con Arokodare.

Al termine del match il capitano dell'Arsenal Bukayo Saka, ha commentato la sfida a TNT Sports: "Fortuna? Sì, a volte ne hai bisogno. Oggi è stata dalla nostra parte. Prenderemo i punti e andremo avanti. Non lo sapremo fino a maggio cosa succederà, ma possiamo essere felici stasera di essere partiti con tre punti".

Poi sottolinea: "Venendo all'Emirates vogliamo far sapere alle squadre che sarà difficile per tutti giocare qui e non sarà una partita facile. A volte oggi è stato frustrante, sarò onesto. Il messaggio ai ragazzi era di rimanere pazienti e provare le cose - alla fine abbiamo ottenuto la nostra ricompensa. Il morale? È alto e abbiamo una pausa ora fino alla prossima settimana".

il tecnico Mikel Arteta ha commentato il match ai microfoni della BBC: "È stato un ottovolante. Più a lungo la partita andava avanti, più loro avevano speranza e noi dovevamo accelerare il nostro gioco e correre più rischi. Nel primo tempo abbiamo creato molte situazioni senza grandi possibilità chiare. Dopo aver segnato il gol abbiamo avuto un periodo di due minuti in cui eravamo bassi e molto passivi e abbiamo subito quel gol".