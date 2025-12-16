Arsenal, continua l'emergenza difensiva: White dovrà stare fuori per un mese

L'Arsenal deve affrontare un nuovo periodo di emergenza infortuni. Secondo quanto riportato da BBC Sport, il difensore Ben White dovrà stare fuori dai campi per circa un mese a causa di un problema al tendine del ginocchio (hamstring) rimediato durante la vittoria contro il Wolverhampton. White è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo e, nel post-partita, il tecnico Mikel Arteta aveva già confermato il sospetto infortunio muscolare.

Si tratta del secondo infortunio stagionale per il difensore e arriva pochi giorni dopo che Arteta aveva descritto il "circolo vizioso pericoloso" degli infortuni che mette a rischio gli altri giocatori. I Gunners sono stati pesantemente colpiti dagli infortuni per la seconda stagione consecutiva e devono fare i conti con diverse assenze cruciali.

Ad iniziare da Gabriel Magalhaes: secondo la BBC, il problema all'adduttore lo terrà fuori per tutto il resto dell'anno solare. Problema di poco più grave per Cristhian Mosquera: sarà indisponibile fino a metà gennaio 2026 a causa di un infortunio alla caviglia. Anche Kai Havertz è ancora ai box, come Max Dowman, anch'egli assente per un problema alla caviglia. L'assenza di White, unita agli stop di Gabriel e Mosquera, costringerà l'Arsenal a trovare nuove soluzioni difensive per affrontare gli impegni delle prossime settimane.