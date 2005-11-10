Mancini ha convocato il 5° difensore della Juve per minuti giocati (e il 14° dell'intera rosa)

Il ct Roberto Mancini ieri sera ha lanciato un altro segnale con la convocazione di Federico Gatti. Il difensore della Juventus è stato inserito nella lista dei convocati per le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio, nonostante una stagione fin qui tutt'altro che da protagonista in bianconero. Alla corte di mister Luciano Spalletti, infatti, il centrale è scivolato decisamente indietro nelle gerarchie, trovandosi alle spalle tanto i vecchi compagni quanto i volti nuovi. Il dato che fa discutere è soprattutto quello relativo al campionato: appena due presenze da titolare in Serie A. In totale, si contano cinque presenze con un gol e un assist in campionato (appena 183 minuti giocati) e 299 minuti distribuiti in quattro presenze in Europa League.

Quattordicesimo della rosa per minuti giocati e quinto difensore

Una situazione che rende la chiamata del commissario tecnico ancora più significativa. Gatti, vicecapitano della Juventus e protagonista nelle precedenti stagioni, quest'anno non sta trovando la continuità sperata a Torino. Spalletti gli preferisce altre soluzioni e l'ex Frosinone è relegato così a quattordicesimo giocatore della rosa per minuti complessivi giocati finora (482 in stagione). Tra i difensori, davanti a lui troviamo Kalulu con 1.305 minuti, Bremer con 1.141, Lucumí con 1.031 e Celik con 734,

Il Napoli drizza le antenne per gennaio

Non è la prima volta che Mancini sorprende con convocazioni destinate a far discutere, da giovani semi-sconosciuti al grande pubblico a calciatori poco impiegati (vedi Samuele Ricci del Como). La scelta di puntare su un Gatti che nel proprio club fatica a trovare spazio rappresenta un altro messaggio, anche indiretto, alle gerarchie della Vecchia Signora e al calcio italiano. Intanto, le sirene di mercato sembrano già destinate a risuonare durante la sessione invernale: il Napoli, del resto, non ha mai nascosto il suo interesse per il classe '98.