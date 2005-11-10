Lazio, niente nazionale per Nuno Tavares: il Portogallo pesca in Francia il sostituto
Pierpaolo Matrone
Nuno Tavares è costretto a rinunciare alla convocazione con il Portogallo. Il terzino della Lazio ha rimediato un infortunio durante la partita di ieri contro il Napoli, problema fisico che gli impedirà di rispondere alla chiamata del commissario tecnico Jorge Jesus. Il giocatore biancoceleste salterà dunque i prossimi due impegni della nazionale portoghese, in programma il 14 novembre contro la Danimarca e il 17 novembre contro il Galles. Una defezione che ha costretto il selezionatore a intervenire sulla lista dei convocati.
Portogallo, Flavio Nazinho convocato al posto di Nuno Tavares
Per sostituire l'esterno della Lazio, Jorge Jesus ha deciso di puntare su Flavio Nazinho, terzino classe 2003 dell'AS Monaco, alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore. Il ventitreenne portoghese, arrivato nel Principato durante l'ultima estate dal Cercle Brugge, si è imposto rapidamente come una delle sorprese di questo avvio di stagione in Ligue 1.
I convocati aggiornati del Portogallo
Ecco di seguito i convocati del Portogallo
Portieri: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
Difensori: Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomas Araujo, Renato Veiga, Antonio Silva, Joao Cancelo, Flavio Nazinho.
Centrocampisti: Joao Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva.
Attaccanti: Pedro Neto, Francisco Trincao, Carlos Forbs, Rafael Leao, Geovany Quenda, Bruno Fernandes, Joao Felix, Rodrigo Mora, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela.