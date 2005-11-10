Milan, Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia: il difensore punta il Frosinone

Nel Milan che ha sbancato Genova non c'era Strahinja Pavlovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore non risponderà neanche alla convocazione della Serbia per superare il problema fisico che lo ha fermato dopo il derby vinto 3-1 e gli ha fatto saltare le sfide contro il Ferencvaros e i rossoblù di Daniele De Rossi. Una buona notizia per Amorim, che spera di riaverlo alla ripresa.

Gli altri

Ai box in questo momento ci sono anche Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, ma tutti e due gli inglesi, che non sono stati chiamati in Nazionale dal ct Tuchel, lavoreranno a Milanello e si presenteranno almeno in panchina a Frosinone. Il Milan nel frattempo invece sarà libero per 7 giorni e tornerà ad allenarsi lunedì 16, come voluto dall'allenatore portoghese.