Inter, una nuova firma per Lautaro Martinez: "La mia essenza sempre"

Lautaro Martinez sta lottando contro un infortunio e finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Durante la sosta il capitano dell'Inter alzerà i ritmi e alla ripresa si presenterà pronto per il match contro l'Atalanta a Bergamo, che anno scorso decise con un suo gol. Nel frattempo ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha annunciato quello che sarà il suo nuovo autografo.

Il rinnovo non c'entra

Qualche tifoso dell'Inter ha pensato subito che ci fosse un prolungamento di contratto in ponte, ma in realtà non è niente di tutto ciò. Il Toro ha solo cambiato un qualcosa che lo rappresentava da tempo: "Un'identità si costruisce nel tempo. Si rafforza ad ogni passo e viene riconosciuta in ogni dettaglio. La mia nuova firma. La mia essenza sempre".