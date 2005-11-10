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Milan in ansia per Maignan, Lukaku dice addio alla Nazionale: le top news delle 13

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
16.11.2026 13:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani della vittoria contro l'Italia, che l'ha visto restare in panchina per 90 minuti, si chiude un capitolo importante della carriera di Romelu Lukaku. L'attaccante del Fenerbahçe, classe 1993, ha annunciato attraverso i propri canali social il ritiro dalla nazionale belga, mettendo dunque fine a un percorso iniziato nel marzo 2010, quando aveva appena 16 anni. "In questi 16 anni ho dato tutto quello che avevo per la nazionale. Ho attraversato ogni emozione possibile", ha scritto Big Rom nel suo messaggio d'addio pubblicato su Instagram. Una storia lunga quattro Mondiali e tre Europei, vissuta accanto ad alcuni dei protagonisti più importanti della storia recente dei Diavoli Rossi.

Maxi Perrone vede il rinnovo con il Como. Il centrocampista classe 2003 la scorsa stagione era una pedina imprescindibile di Cesc Fabregas, quest'anno l'aggiunta di Luis Milla lo ha costretto a rimboccarsi le maniche per tornare a lottare per un posto. Intanto ha riconquistato la chiamata dell'Argentina e la negoziazione per il nuovo accordo con il club lariano procede bene. Non starà rendendo allo stesso livello da top player della scorsa stagione, tra un feeling ancora da trovare pienamente con Milla ed equilibri differenti senza Da Cunha al suo fianco. Ma Fabregas e il Como credono fortemente in Perrone e non hanno intenzione di privarsene: la trattativa procede positivamente, mentre le conversazioni lasciano filtrare sensazioni positive per un nuovo accordo fino al 2031. La volontà delle parti è di prolungare velocemente, senza dilungarsi, in modo tale da scandire il percorso di continuità tecnico come già avvenuto con pezzi pregiati come Butez, Da Cunha e Kempf. In questa maniera si estenderebbe di due anni l'attuale contratto del volante argentino.

Riparte l’assalto alla vetta del Milan. Archiviata la prima settimana di sosta, inizia adesso la marcia di avvicinamento alla sfida che i rossoneri giocheranno domenica prossima alle ore 18 a San Siro contro il Frosinone. Una partita molto importante contro un avversario in saluta ma l’obiettivo è quello di rimanere in scia della Lazio capolista distante cinque punti. Ricominceranno oggi gli allenamenti a Milanello per i non convocati in nazionale dopo i sette giorni di riposo concessi da mister Ruben Amorim in concomitanza con la prima settimana della sosta nazionali. Sempre nella giornata odierna, sono previsti a Londra i controlli per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek per valutare l’evoluzione delle rispettive condizioni: a seconda dell'esito dei rispettivi esami, si capirà di più sui tempi di recupero e il ritorno in campo. Desta particolare attenzione la situazione legata a Mike Maignan. Il francese ha lasciato ieri all'intervallo il match tra Francia e Turchia di Nationns League, accusando un dolore all’anca destra, nella zona dell’adduttore, in seguito ad un contrasto con un calciatore turco. Il portiere, dunque, rientrerà questa sera a Milano e domani mattina si sottoporrà a una risonanza per approfondire la situazione.

Il mercato del Napoli per gennaio è in rampa di lancio. Il direttore sportivo Manna è pronto ad accontentare Allegri con almeno due-tre acquisti. L’obiettivo è rendere la squadra competitiva e avvicinarla il più possibile alla zona Europa. In attesa di capire quale sarà il futuro di De Bruyne e di Anguissa (se dovessero andare via ci sarebbero almeno due acquisti) anche la questione attacco è importante. Qui ci potrebbe essere un doppio addio Lucca e Lang infatti sono sul mercato. Per il primo l’ipotesi più probabile è un prestito mentre per l’olandese la società azzurra punta ad una cessione a titolo definitivo. Per supportare Hojlund, il Napoli aveva pensato di impostare una trattativa per Varela ma il Monza non apre alla cessione almeno per ora. E così ecco che si potrebbe profilare una trattativa con il Manchester United per Zirkzee. In questa stagione in Premier ha collezionato appena 186 minuti e due gol in dieci presenze. In estate l’olandese è stato a vicinissimo al ritorno in Italia. Fiorentina e Juventus lo hanno cercato con insistenza senza però alla fine trovare un accordo con lo United. Per la fascia la volontà sarebbe quella di andare a fare un investimento di prospettiva e la soluzione preferita rimane Cacciamani del Torino, su cui ad agosto si è fatta avanti la Roma. Affare tutto in salita visto che la società granata non è intenzionata a privarsene in corso d’opera. Un’altra opzione è rappresentata da Gittens, che il Chelsea potrebbe far partire in prestito o magari a condizioni vantaggiose.

Lorenzo Bernasconi si lega all'Atalanta: l'esterno sinistro ha firmato oggi, giorno del suo 23° compleanno, il rinnovo di contratto con la squadra della sua vita

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