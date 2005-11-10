Bologna, riflettori accesi su Cambiaghi dopo l'exploit in Nazionale. Piace alla Roma

La sua convocazione aveva inizialmente sollevato qualche perplessità, ma a sorprendere ancora di più era stata la scelta di lanciarlo dal primo minuto contro la Francia. Roberto Mancini, però, aveva visto giusto e Nicolò Cambiaghi ha risposto sul campo, diventando uno dei grandi protagonisti. E la sconfitta rimediata ieri dagli azzurri in Belgio ha evidenziato ulteriormente il peso della sua assenza, con gli esterni offensivi incapaci di offrire lo stesso contributo. Una prestazione che ha restituito al CT un giocatore diverso, cresciuto, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con il Bologna e sul cui nome si potrebbe presto accendere anche il mercato.

Anche Cambiaghi nella lista della Roma

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, su Cambiaghi sarebbe finito il mirino della Roma. Il ds dei giallorossi Tony D'Amico è da tempo a caccia dell'esterno d'attacco di piede destro tanto agognato da Gian Piero Gasperini e avrebbe messo anche Cambiaghi nella lista. Al momento non risultano esserci stati contatti diretti, ma solo un interessamento che potrebbe diventare più concreto già dalle prossime settimane, quando si avvicinerà l'inizio della sessione invernale.

Oggi gli esami

Nel frattempo il Bologna e Raffaele Palladino trattengono il fiato per le sue condizioni. Cambiaghi, infatti, è stato costretto nei giorni scorsi ad abbandonare il ritiro azzurro per una botta alla caviglia rimedita proprio contro la Francia. Nella giornata di oggi il calciatore è atteso agli esami che chiariranno il tipo di infortunio e i tempi di recupero. In questa stagione Cambiaghi si è definitivamente preso la fascia sinistra, in campo in tutte e undici le gare di campionato e in dieci di esse da titolare, contribuendo alla risalita dei felsinei con quattro assist all'attivo.