Cagliari, emergenza infortuni ma la scalata salvezza continua: oggi c'è il Como

Mancano ancora dieci partite alla fine del campionato, ma il Cagliari di mister Fabio Pisacane può cominciare a fare i conti per chiudere quanto prima il discorso salvezza. Il match di questo pomeriggio, contro il Como, sarà sicuramente importante per conquistare altri tre punti e continuare la scalata in classifica che, attualmente, vede i rossoblù in tredicesima piazza con 30 punti totali.

La posizione che ricoprono i sardi è già ottima, il percorso fatto fin qui da una squadra giovane gestita da un tecnico altrettanto giovane è senza dubbio un grandissimo traguardo. Ma perché non provare a puntare più in alto?

Le assenze non sono un alibi

I tanti infortuni che stanno decimando la rosa cagliaritana per qualcuno potrebbero essere un problema per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, eppure Pisacane ha dimostrato, anche nelle scorse giornate, che le assenze non sono un problema e tantomeno devono essere usate come alibi. Certo, sette giocatori fermi ai box pesano, ma ogni singolo elemento del roster del Cagliari si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Le "seconde linee" non hanno fatto rimpiangere i "titolari fissi" e anche oggi, alla Unipol Domus contro i lariani, chiunque scenderà in campo, sarà fondamentale per conquistare l'intera posta in palio.

Il Como come una big

Che la partita di questo pomeriggio non sia facile, è stato detto anche dal tecnico degli isolani. Pisacane ha infatti definito il Como come una big del campionato, al pari di Juventus e Roma. Eppure vincere non sembra una cosa impossibile. Il giusto atteggiamento, l'attenzione ai dettagli e le letture corrette dovranno farla da padrone. Limitare gli errori è la carta vincente e Caprile e soci lo sanno bene. L'appuntamento è quindi per le ore 15, per il grande spettacolo tra il Cagliari e la squadra di Fabregas.