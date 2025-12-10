Juventus, David: "Sono qui per segnare, Spalletti porta tante idee e miglioramenti"

L'attaccante della Juventus Jonathan David ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League contro il Pafos vinto con il punteggio di 2-0 grazie anche ad un suo gol.

Un altro gol importante dopo Bodo: qual è la tua sensazione?

"Per un attaccante è sempre importante segnare, è per questo che sono qui. E' stato un periodo difficile per me, ma sto cercando di ambientarmi in un nuovo paese e in un nuovo campionato. C'è ancora lavoro da fare, ma sono contento di aver regalato questo 3 punti alla squadra".

Il tuo rapporto con Spalletti?

"E' un ottimo allenatore, porta tante idee alla squadra e penso che si possano vedere miglioramenti di partita in partita. Chiede tanto, a me come attaccante chiede di segnare, correre dietro agli avversari e collegarmi bene con la squadra".

Che obiettivo può avere la Juve in Champions?

"Andare più lontani possibile, non possiamo porci limiti. Dopo dicembre avremo 2 partite per chiudere bene la fase a girone e cercheremo di vincerle".

Pensi di giocare dall'inizio col Bologna?

"Questa è una domanda per l'allenatore, posso solo allenarmi al meglio possibile e aiutarlo a prendere la sua decisione".